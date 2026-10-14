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Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324

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Langfristige Investition 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Garmin von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Garmin-Aktie gebracht.

Garmin
231.87 CHF -0.56%
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Das Garmin-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 249.33 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Garmin-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40.107 Garmin-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 276.41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11’086.11 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 10.86 Prozent.

Garmin markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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