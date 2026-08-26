Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Garmin-Investment von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Garmin-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Garmin-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 103.35 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Garmin-Aktie investierten, hätten nun 9.676 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’791.00 USD, da sich der Wert einer Garmin-Aktie am 25.08.2026 auf 288.45 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 2’791.00 USD, was einer positiven Performance von 179.10 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Garmin eine Marktkapitalisierung von 56.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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