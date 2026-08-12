NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Garmin-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Garmin-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 55.10 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Garmin-Aktie investiert, befänden sich nun 181.488 Garmin-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 309.65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56’197.82 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 461.98 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Garmin belief sich zuletzt auf 60.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch