Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Garmin-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Garmin-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 236.67 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Garmin-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.225 Garmin-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’178.73 USD, da sich der Wert eines Garmin-Papiers am 15.09.2026 auf 278.97 USD belief. Das entspricht einem Plus von 17.87 Prozent.
Alle Garmin-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 54.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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