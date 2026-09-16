NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Garmin-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 236.67 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Garmin-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.225 Garmin-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’178.73 USD, da sich der Wert eines Garmin-Papiers am 15.09.2026 auf 278.97 USD belief. Das entspricht einem Plus von 17.87 Prozent.

Alle Garmin-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 54.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch