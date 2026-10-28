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|Garmin-Anlage unter der Lupe
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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Garmin-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Garmin-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Garmin-Anteile bei 145.05 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6.894 Garmin-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 289.34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’994.76 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 99.48 Prozent angewachsen.
Am Markt war Garmin jüngst 55.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Garmin Ltd.
Analysen zu Garmin Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Garmin am 28.10.2026
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