NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Garmin-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Garmin-Anteile bei 145.05 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6.894 Garmin-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 289.34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’994.76 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 99.48 Prozent angewachsen.

Am Markt war Garmin jüngst 55.88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch