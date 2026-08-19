NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Garmin-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Garmin-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 233.45 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Garmin-Aktie investierten, hätten nun 0.428 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127.41 USD, da sich der Wert eines Garmin-Papiers am 18.08.2026 auf 297.44 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27.41 Prozent angezogen.

Garmin erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 59.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch