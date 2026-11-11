NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Garmin-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 11.11.2025 wurde die Garmin-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Garmin-Aktie bei 199.66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.501 Garmin-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 288.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144.58 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 44.58 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Garmin zuletzt 55.89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch