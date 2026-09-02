Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Garmin-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Garmin-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 02.09.2021 wurde die Garmin-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Garmin-Aktie bei 175.68 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Garmin-Aktie investiert hätte, hätte er nun 56.922 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’663.14 USD, da sich der Wert eines Garmin-Anteils am 01.09.2026 auf 275.17 USD belief. Mit einer Performance von +56.63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Garmin wurde am Markt mit 54.91 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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