Fulton Financial Aktie 932114 / US3602711000
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20.10.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fulton Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Fulton Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Fulton Financial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Fulton Financial-Aktie an diesem Tag 12.07 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 828.500 Fulton Financial-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 18’367.85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22.17 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 83.68 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fulton Financial belief sich zuletzt auf 4.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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