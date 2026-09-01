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Fulton Financial Aktie 932114 / US3602711000

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Fulton Financial-Investmentbeispiel 01.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fulton Financial-Aktien verdienen können.

Fulton Financial
19.00 CHF 0.25%
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Fulton Financial-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Fulton Financial-Papier bei 15.70 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hat, hat nun 63.694 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 23.46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’494.27 USD wert. Mit einer Performance von +49.43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Fulton Financial zuletzt 4.52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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