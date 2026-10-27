NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 27.10.2021 wurde das Fulton Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15.97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6.262 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 148.40 USD, da sich der Wert eines Fulton Financial-Anteils am 26.10.2026 auf 23.70 USD belief. Mit einer Performance von +48.40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Fulton Financial eine Marktkapitalisierung von 4.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch