Fulton Financial Aktie 932114 / US3602711000
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fulton Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Fulton Financial-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Fulton Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 12.95 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 7.722 Fulton Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 23.59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182.16 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 82.16 Prozent.
Fulton Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.52 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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