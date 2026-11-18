Das FreightCar America-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7.45 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die FreightCar America-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1’342.282 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’201.34 USD, da sich der Wert einer FreightCar America-Aktie am 17.11.2026 auf 4.62 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 37.99 Prozent.

Insgesamt war FreightCar America zuletzt 152.20 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch