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|Rentable FreightCar America-Investition?
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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FreightCar America von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der FreightCar America-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4.50 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die FreightCar America-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22.222 FreightCar America-Anteilen. Die gehaltenen FreightCar America-Papiere wären am 03.11.2026 92.89 USD wert, da der Schlussstand 4.18 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 7.11 Prozent.
Zuletzt ergab sich für FreightCar America eine Börsenbewertung in Höhe von 135.20 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu FreightCar America Inc.
Analysen zu FreightCar America Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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