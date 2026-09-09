NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FreightCar America-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden FreightCar America-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die FreightCar America-Anteile bei 5.05 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in FreightCar America-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 198.020 FreightCar America-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’453.47 USD, da sich der Wert einer FreightCar America-Aktie am 08.09.2026 auf 7.34 USD belief. Damit wäre die Investition 45.35 Prozent mehr wert.

FreightCar America wurde am Markt mit 232.98 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch