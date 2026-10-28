NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FreightCar America-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 28.10.2023 wurden FreightCar America-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das FreightCar America-Papier bei 2.68 USD. Bei einem FreightCar America-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3’731.343 FreightCar America-Aktien. Die gehaltenen FreightCar America-Papiere wären am 27.10.2026 16’679.10 USD wert, da der Schlussstand 4.47 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 66.79 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte FreightCar America einen Börsenwert von 146.77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch