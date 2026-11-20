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|Franklin Electric-Performance im Blick
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20.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Franklin Electric-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Franklin Electric-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Franklin Electric-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Franklin Electric-Aktie bei 38.20 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Franklin Electric-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 261.780 Franklin Electric-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (98.14 USD), wäre das Investment nun 25’691.10 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 156.91 Prozent.
Der Börsenwert von Franklin Electric belief sich jüngst auf 4.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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