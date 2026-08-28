NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 28.08.2016 wurden Franklin Electric-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 38.47 USD wert. Bei einem Franklin Electric-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 259.943 Franklin Electric-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 102.14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26’550.56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 165.51 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Franklin Electric eine Marktkapitalisierung von 4.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch