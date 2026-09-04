Franklin Electric Aktie 931820 / US3535141028
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04.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Electric-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Franklin Electric-Investment gewesen.
Am 04.09.2025 wurde das Franklin Electric-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 97.88 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.022 Franklin Electric-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101.42 USD, da sich der Wert einer Franklin Electric-Aktie am 03.09.2026 auf 99.27 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.42 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Franklin Electric zuletzt 4.31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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