NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Electric-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 07.08.2025 wurde das Franklin Electric-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 93.33 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 107.147 Franklin Electric-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’714.35 USD, da sich der Wert einer Franklin Electric-Aktie am 06.08.2026 auf 109.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17.14 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Franklin Electric zuletzt 4.88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch