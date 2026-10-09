Franklin Electric Aktie 931820 / US3535141028
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09.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Electric-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Franklin Electric-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 09.10.2023 wurden Franklin Electric-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Franklin Electric-Anteile bei 89.98 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 111.136 Franklin Electric-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 08.10.2026 10’765.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 96.87 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7.66 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Franklin Electric belief sich jüngst auf 4.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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