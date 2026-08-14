Franklin Electric Aktie 931820 / US3535141028
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Electric-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Franklin Electric-Aktie gebracht.
Am 14.08.2023 wurde das Franklin Electric-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 94.62 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Franklin Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.057 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.08.2026 111.96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105.94 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 11.96 Prozent.
Zuletzt verbuchte Franklin Electric einen Börsenwert von 4.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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