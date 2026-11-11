NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FormFactor von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die FormFactor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das FormFactor-Papier an diesem Tag 10.20 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die FormFactor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 980.392 FormFactor-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 85.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83’950.98 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 739.51 Prozent angewachsen.

Der FormFactor-Wert an der Börse wurde auf 6.64 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch