|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|FormFactor-Anlage unter der Lupe
|
11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FormFactor von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in FormFactor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die FormFactor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das FormFactor-Papier an diesem Tag 10.20 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die FormFactor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 980.392 FormFactor-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 85.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83’950.98 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 739.51 Prozent angewachsen.
Der FormFactor-Wert an der Börse wurde auf 6.64 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu FormFactor Inc.
|
11.11.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
11.11.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FormFactor von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Optimismus in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite mittags steigen (finanzen.ch)
Analysen zu FormFactor Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX knackt 27'000er-Marke -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.