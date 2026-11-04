NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 04.11.2021 wurden FormFactor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das FormFactor-Papier an diesem Tag 44.41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das FormFactor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 22.517 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’179.46 USD, da sich der Wert eines FormFactor-Anteils am 03.11.2026 auf 96.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 117.95 Prozent vermehrt.

Am Markt war FormFactor jüngst 6.82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch