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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in FormFactor-Aktien verdienen können.
Am 04.11.2021 wurden FormFactor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das FormFactor-Papier an diesem Tag 44.41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das FormFactor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 22.517 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’179.46 USD, da sich der Wert eines FormFactor-Anteils am 03.11.2026 auf 96.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 117.95 Prozent vermehrt.
Am Markt war FormFactor jüngst 6.82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu FormFactor Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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