NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 28.10.2023 wurden FormFactor-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das FormFactor-Papier 32.58 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.069 FormFactor-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des FormFactor-Papiers auf 106.85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 327.96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 227.96 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete FormFactor eine Marktkapitalisierung von 8.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch