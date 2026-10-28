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|FormFactor-Anlage unter der Lupe
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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FormFactor-Aktie gebracht.
Am 28.10.2023 wurden FormFactor-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das FormFactor-Papier 32.58 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.069 FormFactor-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des FormFactor-Papiers auf 106.85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 327.96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 227.96 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete FormFactor eine Marktkapitalisierung von 8.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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20.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
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Analysen zu FormFactor Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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