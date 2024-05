NASDAQ Composite Index-Titel Flushing Financial-Aktie: Diese Flushing Financial-Dividendenausschüttung wurde beschlossen

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Flushing Financial am 29.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0.88 USD je Aktie vereinbart. Die Dividende hat sich somit gemäss der Dividendenhistorie nicht verändert. Somit vergütet Flushing Financial die Aktionäre insgesamt mit 26.26 Mio. USD. Damit wurde die Flushing Financial-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2.85 Prozent verkleinert.

Flushing Financial-Dividendenrendite im Fokus

Zum NASDAQ-Schluss ging die Flushing Financial-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 12.28 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2023 weist das Flushing Financial-Papier eine Dividendenrendite von 5.34 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4.54 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Flushing Financial via NASDAQ 48.23 Prozent verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 8.01 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Flushing Financial

Somit würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen stabil bleiben. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 7.17 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Flushing Financial

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Flushing Financial steht aktuell bei 376.448 Mio. USD. Flushing Financial weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17.20 auf. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Flushing Financial auf 420.890 Mio.USD, das EPS machte 0.96 USD aus.

Redaktion finanzen.ch