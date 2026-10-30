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|Lohnender Fiserv-Einstieg?
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30.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fiserv von vor einem Jahr angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fiserv-Aktie Investoren gebracht.
Die Fiserv-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 65.19 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.534 Fiserv-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fiserv-Papiers auf 48.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74.37 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 25.63 Prozent.
Fiserv wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25.71 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fiserv Inc.
Analysen zu Fiserv Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Fiserv am 30.10.2026
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