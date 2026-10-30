NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fiserv von vor einem Jahr angefallen

Die Fiserv-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 65.19 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.534 Fiserv-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fiserv-Papiers auf 48.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74.37 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 25.63 Prozent.

Fiserv wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25.71 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch