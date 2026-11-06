NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fiserv von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Fiserv-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 119.64 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 8.358 Fiserv-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 62.74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 524.41 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -47.56 Prozent.

Der Fiserv-Wert an der Börse wurde auf 32.90 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch