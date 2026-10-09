NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fiserv von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fiserv-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Fiserv-Aktie an diesem Tag bei 114.36 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.874 Fiserv-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 45.94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40.17 USD wert. Damit wäre die Investition 59.83 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Fiserv eine Börsenbewertung in Höhe von 24.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch