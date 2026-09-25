First Financial Bancorp. Aktie 930551 / US3202091092
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25.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem First Financial Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Financial Bancorp-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem First Financial Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die First Financial Bancorp-Aktie bei 22.94 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 435.920 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 31.55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’753.27 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +37.53 Prozent.
Am Markt war First Financial Bancorp jüngst 3.28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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