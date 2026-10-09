NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit First Financial Bancorp-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die First Financial Bancorp-Aktie an diesem Tag 25.49 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 39.231 First Financial Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’224.01 USD, da sich der Wert einer First Financial Bancorp-Aktie am 08.10.2026 auf 31.20 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22.40 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von First Financial Bancorp belief sich zuletzt auf 3.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch