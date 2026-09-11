NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine First Financial Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 11.09.2025 wurde die First Financial Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26.15 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.824 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 32.53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 124.40 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 24.40 Prozent.

Alle First Financial Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch