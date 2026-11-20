Die First Financial Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 24.81 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 40.306 Anteile im Depot. Die gehaltenen First Financial Bancorp-Aktien wären am 19.11.2026 1’255.95 USD wert, da der Schlussstand 31.16 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25.59 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete First Financial Bancorp eine Marktkapitalisierung von 3.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch