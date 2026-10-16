First Financial Bancorp. Aktie 930551 / US3202091092
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16.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in First Financial Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 16.10.2023 wurde die First Financial Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19.78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 505.561 First Financial Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 31.41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’879.68 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58.80 Prozent gesteigert.
First Financial Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.24 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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