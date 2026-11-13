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13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen First Financial Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem First Financial Bancorp-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19.22 USD. Bei einem First Financial Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.203 First Financial Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen First Financial Bancorp-Anteile wären am 12.11.2026 169.41 USD wert, da der Schlussstand 32.56 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 169.41 USD, was einer positiven Performance von 69.41 Prozent entspricht.
Der First Financial Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 3.44 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu First Financial Bancorp.
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