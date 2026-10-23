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|First Financial Bancorp-Anlage im Blick
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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Financial Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen First Financial Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 23.10.2021 wurden First Financial Bancorp-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der First Financial Bancorp-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24.62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die First Financial Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.062 First Financial Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 131.88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32.47 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 31.88 Prozent gesteigert.
First Financial Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.32 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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