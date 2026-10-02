NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Financial Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 02.10.2016 wurde das First Financial Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der First Financial Bancorp-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21.84 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 4.579 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 144.28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31.51 USD belief. Damit wäre die Investition 44.28 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete First Financial Bancorp eine Marktkapitalisierung von 3.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch