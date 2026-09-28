NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem First Community Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das First Community Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die First Community Bancorp-Aktie an diesem Tag 25.17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das First Community Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.973 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 47.62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 189.19 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 89.19 Prozent.

Der Börsenwert von First Community Bancorp belief sich jüngst auf 899.16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch