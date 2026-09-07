First Community Bancorp Aktie 832749 / US31983A1034
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07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in First Community Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 07.09.2025 wurde das First Community Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 37.56 USD. Bei einem First Community Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.662 First Community Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (49.09 USD), wäre die Investition nun 130.70 USD wert. Mit einer Performance von +30.70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von First Community Bancorp betrug jüngst 929.19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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