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|Rentables First Community Bancorp-Investment?
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09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen First Community Bancorp-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der First Community Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33.07 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.024 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 45.48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137.53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +37.53 Prozent.
First Community Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 862.38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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