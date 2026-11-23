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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in First Community Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das First Community Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die First Community Bancorp-Aktie bei 28.53 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 350.508 First Community Bancorp-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’615.14 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 20.11.2026 auf 44.55 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 15’615.14 USD entspricht einer Performance von +56.15 Prozent.
Alle First Community Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 836.89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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