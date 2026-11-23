Vor 10 Jahren wurde das First Community Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die First Community Bancorp-Aktie bei 28.53 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 350.508 First Community Bancorp-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’615.14 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 20.11.2026 auf 44.55 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 15’615.14 USD entspricht einer Performance von +56.15 Prozent.

Alle First Community Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 836.89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch