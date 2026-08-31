First Community Bancorp Aktie 832749 / US31983A1034
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in First Community Bancorp gewesen.
First Community Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das First Community Bancorp-Papier bei 23.97 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 417.188 First Community Bancorp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20’408.84 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Papiers am 28.08.2026 auf 48.92 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 104.09 Prozent angewachsen.
First Community Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 925.97 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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