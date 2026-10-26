NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden First Community Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das First Community Bancorp-Papier an diesem Tag 22.89 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die First Community Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43.687 First Community Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 2’120.58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48.54 USD belief. Mit einer Performance von +112.06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

First Community Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 916.19 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch