NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Fifth Third Bancorp-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Fifth Third Bancorp-Anteile bei 43.53 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Fifth Third Bancorp-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.297 Fifth Third Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Aktien wären am 28.10.2026 122.83 USD wert, da der Schlussstand 53.47 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 22.83 Prozent gleich.

Fifth Third Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch