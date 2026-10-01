NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fifth Third Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Fifth Third Bancorp-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Fifth Third Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 43.66 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 229.043 Fifth Third Bancorp-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 50.58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’584.97 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15.85 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Fifth Third Bancorp eine Marktkapitalisierung von 46.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch