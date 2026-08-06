NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fifth Third Bancorp-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 37.73 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.650 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (57.60 USD), wäre das Investment nun 152.66 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 52.66 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Fifth Third Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 52.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch