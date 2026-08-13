Fifth Third Bancorp Aktie 930217 / US3167731005
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Fifth Third Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 13.08.2016 wurden Fifth Third Bancorp-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 19.11 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 52.329 Fifth Third Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Papiere wären am 12.08.2026 3’035.58 USD wert, da der Schlussstand 58.01 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 203.56 Prozent vermehrt.
Fifth Third Bancorp war somit zuletzt am Markt 52.31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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