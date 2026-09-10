Fifth Third Bancorp Aktie 930217 / US3167731005
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10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Fifth Third Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Fifth Third Bancorp-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 19.93 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 501.756 Fifth Third Bancorp-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 54.19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27’190.17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 171.90 Prozent gesteigert.
Fifth Third Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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