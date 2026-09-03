Fifth Third Bancorp Aktie 930217 / US3167731005
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fifth Third Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Fifth Third Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Fifth Third Bancorp-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Fifth Third Bancorp-Aktie bei 38.51 USD. Bei einem Fifth Third Bancorp-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25.967 Fifth Third Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’412.62 USD, da sich der Wert einer Fifth Third Bancorp-Aktie am 02.09.2026 auf 54.40 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’412.62 USD, was einer positiven Performance von 41.26 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Fifth Third Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 48.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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