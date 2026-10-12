NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fastenal von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fastenal-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26.92 USD. Bei einem Fastenal-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.715 Fastenal-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 188.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50.75 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88.56 Prozent angewachsen.

Fastenal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch